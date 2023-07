Experte: NATO führt im Interesse Washingtons Stellvertreterkrieg gegen Russland

Der Stellvertreterkrieg, den die NATO in der Ukraine gegen Russland führt, liegt ausschließlich im Interesse der USA, die versuchen, die russische Armee zu überwinden. Scott Burchill, der als Dozent für Internationale Beziehungen an der Deakin University in Melbourne (Australien) tätig ist, äußerte sich dazu gegenüber der Nachrichtenagentur TASS. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Allerdings seien es nur ukrainische Bürger sowie Militärangehörige, die voll und ganz für diesen Konflikt zahlen würden, so Burchill. TASS zitiert ihn wie folgt: "Der Fehler des Präsidenten Selenskij bestand darin, dass er seiner eigenen Werbung für die westliche Welt glaubte, die sich um das ukrainische Volk kümmere, was natürlich überhaupt nicht wahr ist." Nach Ansicht des Experten wird es für die Ukraine offensichtlich keinen schnellen Weg zu einer NATO-Mitgliedschaft geben. Die Tatsache, dass der jüngste Gipfel des Bündnisses in Vilnius zu einer demütigenden Enttäuschung für Kiew und Selenskij persönlich geworden sei, habe dies überzeugend bewiesen. Burchill sei überzeugt, dass die Lieferung neuer Waffen an Kiew, darunter Streumunition, nicht dazu beitragen werde, die Lage auf dem Schlachtfeld zu ändern. Dadurch werde ihm zufolge nur "der unvermeidliche politische Kompromiss" hinausgezögert, zu dem es eher früher als später kommen werde." Quelle: RT DE