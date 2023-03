Massive ukrainische Drohnen-Attacke auf die Krim vereitelt

Weiter berichtet RT DE: "Am Boden habe es keine Verluste oder Zerstörungen gegeben. Überdies hätten russische Luftabwehrkräfte weitere 15 ukrainische Drohnen innerhalb von 24 Stunden auf dem Gebiet der speziellen Militäroperation abgeschossen.

Im Laufe des Tages seien 97 Artillerieeinheiten der ukrainischen Streitkräfte in Feuerstellungen sowie Personal und Ausrüstung in 173 Bezirken getroffen worden, berichtete der Pressesprecher des russischen Militärs, Igor Konaschenkow.

In der Nähe des Dorfes Schtschurowo in der Volksrepublik Donezk sei ein vorübergehender Standort der ukrainischen Streitkräfte getroffen worden. Ein Su-24-Flugzeug der ukrainischen Luftwaffe sei von den russischen Luftstreitkräften in der Nähe der Siedlung Druschkowka in der Volksrepublik Donezk in einem Luftkampf abgeschossen worden."

Quelle: RT DE