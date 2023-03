Das Gebiet Cherson verstärkt sein Luftabwehrsystem, um den Beschuss aus der Ukraine zu reduzieren, sagte der kommissarische Leiter des Gebiets, Wladimir Saldo, im Fernsehsender Tawrija. Er erklärte: "Dieses System wird verstärkt, um das Element eines Einschlags zu minimieren und einige Ziele genau zu sichern." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut Saldo kümmere sich eine spezielle Luftabwehreinheit um die Deaktivierung von Granaten, einschließlich derjenigen, die vom ukrainischen Militär aus HIMARS-Mehrfachraketenwerfern abgefeuert wurden. Er betonte, dass die ukrainischen Streitkräfte auf Geheiß ihrer westlichen Auftraggeber weiterhin Zivilisten beschießen.

Darüber hinaus kündigte der kommissarische Gouverneur eine Verstärkung der Kontrollen an den Kontrollpunkten an, um die Sicherheit zu gewährleisten und Menschen mit "bösen Absichten" am Eindringen zu hindern. Er betonte, dass Versuche von Invasoren, in das Territorium des Gebiets Cherson einzudringen, mit aller Härte unterdrückt werden.

Gleichzeitig versicherte Saldo, dass das Gebiet ein tief gestaffeltes Verteidigungssystem aufgebaut hätte."

Quelle: RT DE