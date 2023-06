Russland trifft in Ukraine Lager mit westlichen Waffen

Das russische Verteidigungsministerium hat am Donnerstag über einen Angriff auf ein militärisches Objekt in der Ukraine berichtet. Wie der Sprecher der Behörde, Generalleutnant Igor Konaschenkow, auf seinem Briefing sagte, sei in der vergangenen Nacht ein Lager mit ausländischen Waffen erfolgreich getroffen worden. Das russische Militär habe dabei Hochpräzisionswaffe mit einer großen Reichweite eingesetzt. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ferner sagte Konaschenkow, dass das russische Militär in den vergangenen 24 Stunden 105 Artillerie-Einheiten und 124 Orte mit Technik und Personal der ukrainischen Streitkräfte erfolgreich angegriffen habe. In der Nähe der Ortschaft Wessjoloje sei der Kommando- und Beobachtungspunkt einer ukrainischen Brigade getroffen worden. Die russische Flugabwehr habe fünf Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow und zwei HIMARS-Geschosse abgefangen. In den letzten 24 Stunden seien zudem 15 ukrainische Drohnen zerstört worden, sagte Konaschenkow. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau habe die Ukraine seit Beginn der Sonderoperation am 24. Februar 2022 insgesamt 444 Flugzeuge, 240 Hubschrauber, 4.740 Drohnen, 426 Flugabwehrraketensysteme, 10.278 Panzer und andere Panzerfahrzeuge, 1.129 Mehrfachraketenwerfer, sowie 5.193 Geschütze und Mörser verloren." Quelle: RT DE