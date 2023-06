Kandidatur für US-Präsidentenamt – Pence wirft Biden Schwächung des Landes vor

Mike Pence hat seine Kandidatur bei der US-Präsidentenwahl 2024 offiziell bekannt gegeben. Dies erklärte der Ex-Vizepräsident am Mittwoch in einem Werbespot. In dem Video kritisiert er Präsident Biden und verspricht dem Land bessere Tage. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Mittwoch hat der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence seine Teilnahme an der Präsidentschaftswahl 2024 offiziell bekannt gegeben. Am Tag seines 64. Geburtstages präsentierte der Republikaner einen Wahlwerbespot, in dem er die Leitlinien seiner Kandidatur anführt sowie den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden und seine Partei kritisiert.

Pence zufolge haben Präsident Biden und die radikale Linke die USA im In- und Ausland geschwächt. Das Land steckt derzeit in großen Schwierigkeiten wie der hohen Inflation, der Migrationskrise und einer drohenden Rezession. Schwierige Zeiten erfordern eine andere Führung, die das Land verwandeln könnte. Dabei verweist der Politiker auf die Notwendigkeit eines neuen Anführers in seiner Republikanischen Partei. Jedenfalls ist Pence sicher, dass die USA ihre besten Tage noch vor sich haben.

"Wir können unser Land aus der Krise führen. Aber andere Zeiten erfordern eine andere Führung."

Unter Ex-US-Präsident Donald Trump hatte Pence den Posten des Vizepräsidenten bekleidet und war Gouverneur des Bundesstaats Indiana. Der Republikaner gehörte dem US-Repräsentantenhaus sechsmal an. Damit seine Kandidatur von der Republikanischen Partei angenommen wird, muss Pence bei Vorwahlen außer Trump auch den Gouverneur des Bundesstaats Florida, Ron DeSantis, sowie die ehemalige US-Gesandte bei der UNO, Nikki Haley, und eine Reihe anderer Kandidaten besiegen."

Quelle: RT DE