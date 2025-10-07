Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Lehrerin (28) missbraucht? Sieben Jugendliche vor Gericht!

Lehrerin (28) missbraucht? Sieben Jugendliche vor Gericht!

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 07:12 durch Sanjo Babić
Anklage, Gericht, Prozeß, Urteil (Symbolbild)
Anklage, Gericht, Prozeß, Urteil (Symbolbild)

Bild: Michael Grabscheit / pixelio.de

In Wien beginnt ein Verfahren gegen sieben Jugendliche, denen u. a. mehrfache Vergewaltigung, Erpressung und Brandstiftung zum Nachteil einer jungen Lehrerin vorgeworfen wird; die Anklage basiert auf Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien.

Medien in Österreich hatten den Fall seit Sommer ausführlich dokumentiert; lokal wird über Hintergründe („Liesinger Bande“) und die angesetzte mehrtägige Verhandlung berichtet.

Die Justiz verhandelt unter Jugendschutzauflagen; die Beschuldigten sind zum Teil geständig, bestreiten jedoch zentrale Vorwürfe. Aus den Ermittlungsakten geht hervor, dass die Opferzeugin über Monate unter Druck gesetzt wurde, darunter mit kompromittierendem Material. Parallel zu strafrechtlichen Fragen stehen Fragen nach Schul- und Jugendhilfe-Prävention im Raum: Meldeketten, Schutzkonzepte, Umgang mit Social-Media-Erpressung. Unabhängig vom Prozessausgang gilt die Unschuldsvermutung.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte zupfte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige