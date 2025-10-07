Lehrerin (28) missbraucht? Sieben Jugendliche vor Gericht!

In Wien beginnt ein Verfahren gegen sieben Jugendliche, denen u. a. mehrfache Vergewaltigung, Erpressung und Brandstiftung zum Nachteil einer jungen Lehrerin vorgeworfen wird; die Anklage basiert auf Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien.

Medien in Österreich hatten den Fall seit Sommer ausführlich dokumentiert; lokal wird über Hintergründe („Liesinger Bande“) und die angesetzte mehrtägige Verhandlung berichtet.

Die Justiz verhandelt unter Jugendschutzauflagen; die Beschuldigten sind zum Teil geständig, bestreiten jedoch zentrale Vorwürfe. Aus den Ermittlungsakten geht hervor, dass die Opferzeugin über Monate unter Druck gesetzt wurde, darunter mit kompromittierendem Material. Parallel zu strafrechtlichen Fragen stehen Fragen nach Schul- und Jugendhilfe-Prävention im Raum: Meldeketten, Schutzkonzepte, Umgang mit Social-Media-Erpressung. Unabhängig vom Prozessausgang gilt die Unschuldsvermutung.

Quelle: ExtremNews