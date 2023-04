Krim-Parlamentschef: Ukraine wird nach dem Ende der Sonderoperation in Stücke gebrochen

Der Vorsitzende des Krim-Parlaments Wladimir Konstantinow ist der Auffassung, dass die Ukraine nach der Sonderoperation in Stücke gerissen wird. Er erklärte am Mittwoch gegenüber RIA Nowosti: "Wir werden ein Gebiet mit, gelinde gesagt, komplizierten Menschen und einer ungewissen Zukunft vorfinden. Das Schicksal dieser Ukraine wird unsere Aufgabe sein. Die Ukraine wird in Stücke gebrochen werden. In welche, ist schwer zu sagen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Seiner Ansicht nach werden die russischsprachigen Gebiete in der einen oder anderen Form von Russland übernommen werden. Konstantinow prognostizierte: "Das wird uns eine Sicherheitsgarantie geben. Der Westen wird versuchen, einige Gebiete zu behalten. Für den Westen wird sich die Ukraine in ein zweites Afghanistan verwandeln, mit viel tieferen und schleichenderen Folgen." Der Parlamentschef betonte, dass die USA einen katastrophalen und unmoralischen Einfluss auf die Ukraine ausgeübt haben. Er fügte hinzu: "Die Menschen in der Ukraine verstehen bereits heute, dass sie zu einem Druckmittel gemacht wurden, zu einem stumpfen Instrument, das untergehen muss. Und es spielt keine Rolle, was auf ihrem Territorium passiert: Eine Atomexplosion oder etwas anderes. Der Westen behandelt die Ukraine mit einem solchen kolonialen Zynismus." Quelle: RT DE