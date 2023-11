American Jewish Committee lobt Habeck für Videoansprache

Das American Jewish Committee (AJC) in Berlin hat Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) für seine Videobotschaft zum Terrorangriff auf Israel gelobt. "Die Deutlichkeit und die gleichzeitige Differenziertheit seiner Botschaft war sehr beeindruckend", sagte AJC-Direktor Remko Leemhuis dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Das hebt sich von allem ab, was wir bisher gesehen und gehört haben." Man merke, dass das Thema den Grünen-Politiker "persönlich sehr bewegt", so Leemhuis. Das Wirtschaftsministerium hatte am Mittwochabend ein knapp zehnminütiges Video von Habeck auf der Plattform X veröffentlicht, das binnen kurzer Zeit zwei Millionen Mal gesehen und tausendfach geteilt worden ist. "Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren, in keiner", sagte der Vizekanzler darin.

Zudem sprach er auch über die islamistischen Demonstrationen in Berlin und weiteren Städten Deutschlands, deren Ausmaß inakzeptabel sei und "eine harte politische Antwort" brauche. Leemhuis sagte dazu, Habeck habe "genau den richtigen Ton getroffen".

Quelle: dts Nachrichtenagentur