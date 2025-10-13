Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Bundesregierung stellt frühen Wiederaufbau für Gaza in Aussicht

Bundesregierung stellt frühen Wiederaufbau für Gaza in Aussicht

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

Deutschland will den frühen Wiederaufbau im Gazastreifen unterstützen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Das BMZ nennt Übergangsunterkünfte, Wasser-Infrastruktur und „Cash-for-Work“ als erste Bausteine. Jüdische Allgemeine und ZDFheute berichten ergänzend über Pläne für eine Wiederaufbaukonferenz sowie die Absage an eine militärische Beteiligung.

Laut BMZ sollen zunächst Notunterkünfte bereitgestellt, Leitungen repariert und lokale Jobs geschaffen werden. Voraussetzung sind eine stabile humanitäre Lage und ein tragfähiger Waffenstillstand. Entwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD) stellte Unterstützung „sobald es die Lage zulässt“ in Aussicht. Gleichzeitig arbeitet die Bundesregierung mit Partnern an der Vorbereitung von Projekten, damit Hilfen schnell anlaufen können.

Berlin prüft nach Angaben von ZDFheute zivile Beiträge, lehnt eine militärische Mission ab und setzt auf eine Zwei-Staaten-Perspektive. Diplomatisch wird über eine internationale Wiederaufbaukonferenz gesprochen, an der Israel und die USA beteiligt sein sollen. Humanitäre Mittel wurden in den vergangenen Monaten bereits deutlich aufgestockt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte geheul in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige