Medwedew: Waffenlieferungen aus Südkorea an die Ukraine könnten zu Waffenlieferungen aus Russland an Nordkorea führen

Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, reagierte auf die Äußerungen des südkoreanischen Staatschefs Yoon Suk-yeol über mögliche Waffenlieferungen an Kiew mit der Andeutung, dass Nordkorea die neuesten russischen Waffen erhalten könnte.

Er schrieb auf Telegram: "Es ist eine neue Bereitschaft entstanden, unseren Feinden zu helfen. Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol sagte, dass sein Land prinzipiell bereit sei, Waffen an das Kiewer Regime zu liefern. Es ist noch nicht lange her, da versicherten die Südkoreaner eifrig, dass die Möglichkeit der Lieferung tödlicher Waffen an Kiew völlig ausgeschlossen sei. Ich frage mich, was die Menschen in diesem Land sagen werden, wenn sie die neuesten russischen Waffen von ihren engsten Nachbarn, unseren Partnern in der DVRK, sehen."

"Das nennt man quid pro quo."

Die grundsätzliche Position der südkoreanischen Regierung bestand bisher darin, der Ukraine keine tödlichen Waffen zu liefern. Zugleich wurde diese Position auch von der südkoreanischen Opposition unterstützt. So bezeichnete Lee Jae-myung, der Vorsitzende der oppositionellen Partei Demokratisches Miteinander, im April die Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine als "unerwünscht".

Südkoreas Präsident Yoon Seok-yeol erklärte jedoch am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters, dass Seoul im Falle einer Situation in der Ukraine, die "die internationale Gemeinschaft nicht tolerieren kann", nur schwer darauf bestehen könnte, Kiew lediglich humanitäre oder finanzielle Unterstützung zu gewähren, und damit zum ersten Mal militärische Hilfe für die Ukraine zuzulassen.

