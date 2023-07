Zahlreiche Tote nach Bombenexplosion in Pakistan

Im Nordwesten Pakistans sind am Sonntag mindestens 35 Menschen bei einer Explosion ums Leben gekommen. Das teilten die örtlichen Behörden mit. Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa in der Nähe der Grenze zu Afghanistan bei einer Veranstaltung der konservativ-islamischen Partei JUI-F.

Mehr als 80 Menschen wurden pakistanischen Medienberichten zufolge durch die Explosion verletzt. Die Detonation soll sich innerhalb des Veranstaltungsgebäudes ereignet haben. Das Gebiet wurde von den Sicherheitsbehörden abgesperrt. Zur Ursache der Explosion machte die Polizei zunächst keine Angaben. In Pakistan kommt es immer wieder zu schweren Bombenanschlägen mit hohen Opferzahlen. Quelle: dts Nachrichtenagentur