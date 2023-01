Polens Ministerpräsident über F-16-Jets für Ukraine: NATO-Konsens notwendig

Polen kann seine F-16-Kampfjets nur in Abstimmung mit der NATO an die Ukraine übergeben. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat dies gegenüber Journalisten gesagt und betont, Warschau werde in dieser Frage, wie bereits bezüglich MiG-Maschinen bestätigt worden sei, nur in voller Abstimmung mit der NATO handeln. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatte sich der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusgen für die Entsendung von Kampfjets in die Ukraine ausgesprochen. Er stellte klar, dass es sich um US-amerikanische F-16-Kampfflugzeuge oder um Maschinen sowjetischer Bauart aus den alten Beständen der DDR handeln könnte." Quelle: RT DE