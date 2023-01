Medwedew: Niederlage einer Atommacht im konventionellen Krieg könnte Beginn eines Atomkriegs auslösen

Die Niederlage einer Atommacht in einem konventionellen Krieg könnte den Beginn eines Atomkriegs provozieren, warnte der ehemalige Präsident und heutige stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats Russlands Dmitri Medwedew. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Politiker äußerte sich zu dem Treffen der Verteidigungsminister westlicher Länder, das am 20. Januar auf dem Stützpunkt in Ramstein der US Air Force in Deutschland stattfinden wird. Sie werden dort über neue Lieferungen an Kiew beraten, darunter auch über schwere Waffen und Schockwaffen. In einem Beitrag auf Medwedews Telegram-Kanal heißt es:

"... Und das unmittelbar nach dem Forum in Davos, wo diese unterentwickelten politischen Parteigänger wie ein Mantra wiederholten: 'Um Frieden zu erreichen, muss Russland verlieren.'

Und es kommt keinem dieser Armseligen in den Sinn, daraus die folgende elementare Schlussfolgerung zu ziehen: Die Niederlage einer Atommacht in einem konventionellen Krieg kann den Ausbruch eines Atomkrieges provozieren ..."

Wie der ehemalige russische Präsident hinzufügte, haben bisher "die Atommächte keine großen Konflikte verloren, von denen ihr Schicksal" abhing. Und das "sollte jedem klar sein"."

Quelle: RT DE