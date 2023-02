Antiregierungsproteste in Moldawien reißen nicht ab: "Die Menschen sind bis an die Grenzen belastet"

Zahlreiche Einwohner von Chișinău haben am Sonntag an der jüngsten Anti-Regierungs-Demonstration in der moldawischen Hauptstadt teilgenommen. Die Demonstranten werfen der proeuropäischen Regierung unter Maia Sandu vor, nicht in der Lage zu sein, die Energie- und Wirtschaftskrise des Landes zu bewältigen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Daher fordern sie den sofortigen Rücktritt der Präsidentin und vorgezogene Wahlen. " Quelle: RT DE