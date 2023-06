Russische Botschaft: Cleverlys Besuch in Kiew könnte als Anstoß für Sabotage am Wasserkraftwerk Kachowka dienen

Die Botschaft der Russischen Föderation in London sieht einen Zusammenhang zwischen dem unangekündigten Besuch des britischen Außenministers James Cleverly am 5. und 6. Juni in Kiew und der Tatsache, dass die ukrainischen Streitkräfte zeitgleich ihre Kampfaktivitäten intensiviert haben. Dies berichtet die Agentur TASS unter Verweis auf eine von der russischen Vertretung übermittelte Stellungnahme. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auch seien russische Grenzgebiete immer wieder beschossen worden. Eine solche Konstellation könne kaum als zufällig bezeichnet werden, so die Botschaft. "Der persönliche Besuch eines hochrangigen britischen Abgesandten und seine ermutigenden öffentlichen Zusicherungen können vom westlich kontrollierten Kiewer Regime nur als eine Anstiftung zu neuen militärischen Abenteuern sowie Sabotage gegen die Zivilbevölkerung Russlands aufgefasst werden." Dazu gehöre zum Beispiel die absichtliche Zerstörung von Anlagen des Wasserkraftwerks Kachowka, welche mit dramatischen humanitären Folgen verbunden sei, hieß es weiter." Quelle: RT DE