Vereinte Nationen sind über Angriff durch ukrainische Streitkräfte auf Krankenhaus in Nowoaidar informiert

Die Mission der Vereinten Nationen für Menschenrechte in der Ukraine sei über einen ukrainischen Angriff auf eine medizinische Einrichtung in Nowoaidar in der Volksrepublik Lugansk informiert. Dies soll ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht sein, teilte die Sprecherin der Organisation, Elizabeth Throssell, gegenüber RIA Nowosti mit. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Derzeit sollen die Mitarbeiter der Organisation Informationen über diesen Angriff auf das Krankenhaus überprüfen. Am 28. Januar hatten ukrainische Streitkräfte ein Krankenhaus in Nowoaidar mit HIMARS-Mehrfachraketenwerfern aus US-amerikanischer Produktion beschossen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden 14 Menschen getötet und 24 weitere verwundet." Quelle: RT DE