18 Tote bei Hubschrauberabsturz in Äthiopien

In Äthiopien sind am Donnerstag 18 Menschen bei dem Absturz eines Militärhubschraubers ums Leben gekommen. Das berichteten mehrere äthiopische Medien übereinstimmend. Der Hubschrauber war demnach am Vormittag in der Region Oromia abgestürzt.

Die Maschine des Verteidigungsministeriums war den Berichten zufolge offenbar auf dem Weg von Dire Dawa im Osten des Landes nach Debre Zeyit südöstlich der Hauptstadt Addis Abeba. Alle 18 Passagiere kamen bei dem Vorfall ums Leben. Unter den Toten sollen auch drei Zivilisten sein. Die Gründe für den Absturz waren zunächst unklar. Quelle: dts Nachrichtenagentur

