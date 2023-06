Russische Bomber des Truppenverbandes Süd haben ukrainische Stellungen an drei Frontabschnitten angegriffen und dabei drei Stellungen der Mechanisierten Brigaden und eine der Territorialen Verteidigung der Ukraine zerstört. Dies berichtet der Sprecher des Verbands Wadim Astafjew am Freitagmorgen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Frontabschnitt Awdejewka bei der Ortschaft Krutaja Balka in der Volksrepublik Donezk wehrten russische Soldaten einen ukrainischen Angriff ab. Nahe der Ortschaft Perwomaiskoje wurden eine ukrainische Aufklärungs- und Sabotagegruppe aufgedeckt und durch Artilleriefeuer gestoppt. Hierbei erlitt die ukrainische Armee Verluste an Personal und Ausrüstung.

Außerdem griff die russische Artillerie ukrainische Stützpunkte bei den Ortschaften Krasnogorowka und Belogorowka an. Drei Mörser und zwei militärische Versorgungsfahrzeuge der ukrainischen Einheiten wurden dabei zerstört.

Bei Artjomowsk zerschlugen russische schwere Flammenwerfersysteme Solnzepjok Ansammlung der ukrainischen Truppen."

Quelle: RT DE