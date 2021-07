Nach Macrons Covid-Impfrede: Pariser protestieren am Nationalfeiertag

SNA berichtet am Mittwoch, den 14. Juli, live aus der französischen Hauptstadt, wo sich die Pariser am Nationalfeiertag zu einem Protest versammeln, nachdem Präsident Emmanuel Macron eine Rede zu Covid-19-Beschränkungen und Impfungen gehalten hat. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "In der Rede forderte Macron die Franzosen nachdrücklich auf, sich so schnell wie möglich immunisieren zu lassen und versprach harte Einschränkungen für diejenigen, die es nicht tun würden. Seine Worte provozierten einen rasanten Anstieg der Buchungen von Impfterminen am nächsten Tag, aber auch Kritik von mehreren Gruppen, darunter von den Gelbwesten."





Quelle: SNA News (Deutschland)