Zum Ende der sommerlichen Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte ziehen die ukrainischen Soldaten eine pessimistische Bilanz, schreibt die norwegische Zeitung Aftenposten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Blatt weist darauf hin, dass viele die Konfrontation in einigen Teilen der Front als "ukrainisches Vietnam" bezeichnen. Ukrainische Soldaten berichteten der Zeitung von einem so unerträglichen Leichengestank auf dem Schlachtfeld, dass selbst "ehemalige Soldaten verrückt werden". Das Blatt zitiert einen ukrainischen Kompaniekommandeur mit dem Rufnamen "Narbe" mit den Worten: "Es gibt nichts Schlimmeres."

"Es ist die reinste Hölle. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, dass Gott sich etwas Schlimmeres ausgedacht haben könnte."

Vor dem Hintergrund der Geschehnisse an der Front glauben nur noch wenige Menschen an einen überwältigenden Sieg der Ukraine, so ein an der Front tätiger Arzt gegenüber Aftenposten. Dieser betonte:

"Die Realität sieht ganz anders aus. Wer wird die ersetzen, die hier gestorben sind? Und wer wird diejenigen ersetzen, die in den nächsten Monaten sterben werden? Ich sehe keinen Sieg in naher Zukunft."

Quelle: RT DE