Weiter berichtet RT DE: "Ein Versuch des Feindes, einen Luftangriff auf die vorderen Stellungen der Gruppe Ost zu starten, wurde in Richtung Süd-Donezk vereitelt. Bedienungspersonal eines tragbaren Flugabwehrraketensystems vom Typ Igla der Marineinfanterie der Pazifikflotte schoss in der Nähe von Ugledar ein Su-25-Flugzeug der ukrainischen Armee ab", so Gordejew.

Außerdem habe die russische Luftaufklärung eine ukrainische Aufklärungsgruppe entdeckt, die durch Mörserbeschuss zerschlagen worden sei. Vier ukrainische Soldaten seien dabei getötet worden.

Darüber hinaus seien ein gepanzertes Fahrzeug zerstört und fünf Kämpfer der ukrainischen Truppen in der Nähe des Dorfes Nowomichailowka getötet worden."

Quelle: RT DE