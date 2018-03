Nord- und Südkorea vereinbaren Treffen für Donnerstag

Nord- und Südkorea haben ein Treffen hochrangiger Vertreter für Donnerstag vereinbart. Jede Seite werde eine dreiköpfige Verhandlungsdelegation in den Grenzort Panmunjom in der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea entsenden, hieß es am Samstag aus dem "Wiedervereinigungsministerium" in Seoul. Dabei soll insbesondere das Datum und der Ablauf eines Gipfeltreffens Ende April besprochen werden. Dort wollen Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zusammentreffen.

Es wäre das dritte Gipfeltreffen dieser Art nach 2000 und 2007. Auch US-Präsident Donald Trump hatte Anfang März überraschend einem Treffen mit Kim zugestimmt, welches voraussichtlich Ende Mai stattfinden soll. Nordkorea hatte sich bereit erklärt, über ein Ende des Atomprogramms zu verhandeln und bis dahin alle Raketentests auszusetzen. Die jüngste Entspannung im Korea-Konflikt war durch die Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen in Südkorea eingeleitet worden. Noch Anfang des Jahres hatten sich Kim und Trump öffentlich beleidigt und gegenseitig mit militärischer Vernichtung gedroht. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige