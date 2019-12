Mindestens 14 Tote bei Flugzeugabsturz in Kasachstan

In Kasachstan sind am Freitag mindestens 14 Menschen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Die Maschine vom Typ Fokker 100 war gegen 07:00 Uhr Ortszeit (02:00 Uhr deutscher Zeit) kurz nach dem Start in der Millionenstadt Almaty in ein Gebäude gestürzt.

Sie war auf dem Weg in die kasachische Hauptstadt Nur-Sultan. An Bord des Flugzeugs sollen sich 98 Personen befunden haben - darunter 93 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder. Laut Passagierliste, die von den Behörden veröffentlicht wurde, waren unter den Fluggästen 85 Erwachsene, fünf Kinder und drei Säuglinge. Mindestens 60 Überlebende sollen in Krankenhäuser gebracht worden sein. Die genaue Unglücksursache war zunächst unklar. Quelle: dts Nachrichtenagentur

