Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte: "In Richtung Lissitschansk zerstörte die Luftwaffe des Südlichen Militärbezirks einen Pontonübergang über den Fluss Sewerski Donez in der Nähe des Dorfes Dronowka und ein feindliches Munitionsdepot in der Nähe des Dorfes Kamenka. In der Nähe von Grigorowka zerstörte eine Artillerieeinheit mit D-30-Haubitzen der Artilleriebrigade des 2. Armeekorps ein Lager mit Treib- und Schmierstoffen."

Ferner schossen russische Raketen- und Artillerietruppen auf eine Ansammlung von Reservisten zweier ukrainischer Brigaden bei Dserschinsk und Awdejewka und zerstörten eine Stellung eines gegnerischen Mehrfachraketenwerfers vom Typ Grad bei Nowoselowka Perwaja."