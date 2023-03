Kiews Truppen beschießen Sicherheitsbeamte an AKW Saporoschje

Weiter berichtet RT DE: "Am Tag zuvor waren IAEA-Inspektoren, die vom Sicherheitsdienst des Kernkraftwerks bewacht werden, im AKW Saporoschje im Einsatz.

Wie Kartschaa betonte, hätten selbst die an dem Verfahren beteiligten Vertreter der ukrainischen Seite "nicht verstanden, was vor sich ging", was auf einen "völligen Mangel an Kontrolle" an diesem Abschnitt der Kontaktlinie hinweise. Er fügte hinzu:

"Ich denke, dass das Ergebnis dieses Vorfalls notwendigerweise eine Note der russischen Seite sein wird. Eine solche Art von bewaffneten Provokationen unbeantwortet zu lassen, kann unserer Meinung nach nicht kategorisch sein."

Zuvor gab der Generaldirektor der IAEA Rafael Grossi bekannt, dass die Experten der Agentur erfolgreich im AKW Saporoschje rotiert worden seien. Er wies darauf hin, dass die sechste Mission ihre Arbeit in der Anlage bereits aufgenommen habe."

Quelle: RT DE