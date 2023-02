Rumäniens Präsident erklärt Unterstützung für die Ukraine bis zu ihrem Sieg über Russland

Rumäniens Präsident Klaus Johannis hat vor dem Treffen der neun Staaten des Bukarest-Formats in der polnischen Hauptstadt Warschau seine unerschütterliche Unterstützung der Ukraine bestätigt. Westliche Verbündete sollen ihre Hilfen für die Ukraine so lange wie nötig fortsetzen, damit Kiew im Krieg gegen Russland gewinne. Genau das werde Rumänien weiterhin machen, so Johannis. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Polens Staatsoberhaupt Andrzej Duda erklärte seinerseits, dass die Teilnehmer des Treffens die Fragen der Unterstützung für die Ukraine sowie die größten Herausforderungen, vor denen die NATO und Bukarest-Neun-Staaten stünden, besprechen würden. Das Bukarest-Format wurde im Jahr 2015 gegründet. Mitglieder sind die osteuropäischen NATO-Länder: Rumänien, Polen, Bulgarien, Tschechien, Ungarn, die Slowakei sowie Estland, Lettland und Litauen. Am Treffen in Warschau am Mittwoch nimmt auch US-Präsident Joe Biden teil." Quelle: RT DE