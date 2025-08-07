Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Selenskyj und Merz loben Trump

Selenskyj und Merz loben Trump

Freigeschaltet am 07.08.2025 um 12:52 durch Sanjo Babić
Der Alptraum aller Transatlaniker, Kriegsfanatiker und sonstigem Gesindel? (Symbolbild)
Der Alptraum aller Transatlaniker, Kriegsfanatiker und sonstigem Gesindel? (Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) haben in ihrem bereits angekündigten Telefonat am Donnerstag lobende Worte für den US-Präsidenten gefunden. "Beide würdigten die Vermittlungsbemühungen des amerikanischen Präsidenten und waren sich einig, dass Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg beenden müsse", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Mittag.

Merz und Selenskyj hätten sich über aktuelle Entwicklungen im Nachgang des Treffens des US-Sonderbeauftragten Witkoff mit dem russischen Präsidenten Putin ausgetauscht.

Der ukrainische Präsident und der Bundeskanzler hätten in dem Telefon ferner "einen engen Austausch mit europäischen Partnern und den USA" verabredet, Merz habe Selenskyj "seine weitere Unterstützung" zugesichert, so der Regierungssprecher.

Der Kreml hatte zuvor bestätigt, dass sich der russische Präsident Putin "in den nächsten Tagen" mit US-Präsident Donald Trump treffen will. Die Ausarbeitung des geplanten Gipfeltreffens habe begonnen, sagte ein Berater des russischen Präsidenten ebenfalls am Donnerstag vor Journalisten. Ein möglicher Ort ist bislang nicht offiziell bekannt. Auch gibt es weiter Gerüchte, Selenskyj könne an einem solchen Treffen teilnehmen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


