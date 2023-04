Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums, Teil II

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden im Abschnitt Süd-Donezk und Saporoschje ukrainische Einheiten in den Gebieten Ugledar und Nowopol in der Volksrepublik Donezk sowie in Malaja Tokmatschka und Poltawka im Gebiet Saporoschje angegriffen. Bis zu 30 ukrainische Soldaten kamen ums Leben. Drei Schützenpanzer, zwei Pick-ups und eine Haubitze D-20 wurden dabei neutralisiert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem wurden zwei Munitionsdepots nahe den Ortschaften Guljaipole und Tscherwonaja Kriniza im Gebiet Saporoschje zerstört. Im Abschnitt Cherson wurden im Laufe des Tages mehr als 25 ukrainische Soldaten getötet. Drei Fahrzeuge, ein Artilleriesystem vom Typ M777 aus US-Produktion und zwei Haubitzen vom Typ D-30 wurden vernichtet. Die operativ-taktischen Luftstreitkräfte, die Raketentruppen und die Artillerie der Streitkräfte der Russischen Föderation haben 98 ukrainische Artillerieeinheiten in Feuerstellungen sowie Personal und Ausrüstung an 126 verschiedenen Zielorten getroffen. Überdies wurden in den Gebieten Terny und Awdejewka in der Donezker Volksrepublik die Gefechtsstände der 25. Luftlandebrigade und der 110. Mechanisierten Brigade der ukrainischen Armee getroffen. Zwei Treibstoffdepots für ukrainische Militärausrüstung wurden neben den Siedlungen Kobsarzy und Snigirjowka im Gebiet Nikolajew zerstört. Die russischen Luftverteidigungskräfte liquidierten sechs ukrainische unbemannte Flugzeuge im Gebiet Charkow und in der LVR." Quelle: RT DE