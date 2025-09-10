Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Russische Drohnen in Polens Luftraum gemeldet

Russland hat bei einem Drohnenangriff auf die Ukraine offenbar den polnischen Luftraum verletzt. Das teilte das polnische Militärkommando am Mittwoch mit.

Demnach setzte Polen seine eigenen und Nato-Luftabwehrsysteme ein, um Drohnen abzuschießen. "Soldaten sind damit beschäftigt, die abgeschossenen Objekte zu lokalisieren", hieß es in einer Erklärung. Die Bevölkerung werde aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Polen schloss auch vier Flughäfen, darunter den wichtigsten Flughafen Chopin in Warschau.

Polens Regierungschef Donald Tusk teilte mit, dass er den Nato-Generalsekretär über die aktuelle Lage und die Maßnahmen informiert habe, die gegen die Drohnen ergriffen wurden. Man stehe im ständigen Kontakt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

