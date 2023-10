Renate Holzeisen (Südtirol): „Die Corona-Aufarbeitung ist dringend notwendig“

Die Rechtsanwältin DDr. Renate Holzeisen kandidiert am 22. Oktober für den Südtiroler Landtag in Bozen. Sie ist eine entschlossene Kämpferin gegen den Einsatz von mRNA-Impfstoff und fordert eine lückenlose Aufarbeitung der Corona-Zeit und deren Maßnahmen. Die Bozner Juristin trat früher mehrmals für die Grünen an und geht nun als Spitzenkandidatin der impfkritischen Partei Vita ins Rennen.

Im AUF1-Interview legt die Vita-Spitzenkandidatin die Ausrichtung ihrer Gruppierung dar. Dabei betont sie, dass man für grün-liberale Inhalte stehe, jedoch „im idealen Sinne“! Und zwar grün im Sinne von Umweltschutz, aber nicht Klimahysterie, und liberal im Kampf für Grund- und Freiheitsrechte mit Fokus auf den absoluten Schutz der Menschenwürde. Holzeisen kritisiert die fehlende Aufarbeitung der Corona-Zwangsmaßnahmen und fordert daher ein Tätigwerden auf allen Ebenen. Quelle: AUF1