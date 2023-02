Kämpfer der Wagner-Gruppe haben gezeigt, was von der Stadt Soledar übergeblieben ist. Die ukrainischen Truppen versuchten, jedes Wohnhaus zu einer Festung zu verwandeln. Aus diesem Grund wurden die meisten Häuser während der Kämpfe um die Stadt beschädigt oder zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie die Kämpfer selbst erzählen, nutzten die ukrainischen Soldaten jede Möglichkeit, sie zu verteidigen, aber es ist gelungen, sie methodisch und allmählich aus der Stadt zu vertreiben.

Was die Lieferungen westlicher Panzer an die ukrainische Armee betrifft, so sind russische Soldaten bereit, mit ihnen so umzugehen wie ihre Großväter mit den deutschen Panzern während des Zweiten Weltkriegs."

