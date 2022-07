US-Außenminister Blinken kritisiert Chinas Haltung zum Ukraine-Krieg

US-Außenminister Antony Blinken hat China erneut dazu aufgefordert, Russlands Kampfhandlungen in der Ukraine zu verurteilen. Nach einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi am Rande des G20-Außenministertreffens in Bali sagte Blinken am Samstag, China behaupte zwar, in dem Konflikt neutral zu sein. Tatsächlich unterstütze Peking aber Moskau. "Die Volksrepublik China steht nach wie vor zu Russland." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Blinken kritisierte, China gebe Russlands Propaganda wieder, schirme Moskau in internationalen Organisationen ab und beteilige sich an gemeinsamen Manövern. Er habe Wang übermittelt, dass dies wirklich ein Moment sei, um die Aggression Russlands zu verurteilen. Nach Angaben des chinesischen Senders CCTV schlug Wang bei dem Treffen mit Blinken einen kritischen Ton an. Beide Staaten stünden immer mehr Herausforderungen gegenüber, erklärte der chinesische Außenminister demnach. Wang forderte die USA den Angaben zufolge auf, das politische System in China zu respektieren und eine Mentalität wie im Kalten Krieg aufzugeben. Washington dürfte sich nicht in innere Angelegenheiten wie die Taiwan-Frage oder Hongkong einmischen, hieß es weiter. Auch sollten die USA ihre Strafzölle zurückzunehmen, die die Vorgängerregierung um Donald Trump gegen China verhängt hatte. Zum Thema Ukraine-Krise hieß es von der chinesischen Seite lediglich, man habe dazu einen "tiefen Meinungsaustausch" geführt." Quelle: RT DE