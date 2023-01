Peskow: Alle erklärten Ziele der Sonderoperation in der Ukraine bleiben auf der Tagesordnung

Alle zuvor festgelegten Ziele der Militäroperation in der Ukraine, einschließlich der Befreiung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk, bleiben in Kraft, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag gegenüber Medien. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Es seien neue Gebiete der Russischen Föderation und sie sollten befreit werden. Damit beantwortete er die Frage, ob Russland noch beabsichtige, die DVR und LVR innerhalb ihrer Grenzen vom Jahr 2014 zu befreien.

Peskow wörtlich: "Über neue Ziele sprach der Oberbefehlshaber nicht. Alle bisherigen Ziele bleiben auf der Tagesordnung." Quelle: RT DE