Kennedy Jr.: Was die USA in der Ukraine betreiben, ist das Gegenteil einer humanitären Mission

Robert F. Kennedy Jr., der Enkel des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy und Präsidentschaftskandidat der Demokraten für 2024, hat die US-Politik in der Ukraine erneut scharf kritisiert. In einem Interview beim SCALE Global Finance Summit in Las Vegas, das am Freitag auf seinen sozialen Kanälen veröffentlicht wurde, sagte er: Das, was die USA in der Ukraine tun, sei "das Gegenteil einer humanitären Mission". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Tatsächlich hat Präsident Biden kürzlich angedeutet, dass der Grund, warum wir in der Ukraine sind, ein Regimewechsel für Wladimir Putin ist", so Kennedy Jr. weiter. Er führte aus, dass die USA und die ukrainischen Behörden zudem über die tatsächlichen Verluste auf ukrainischer Seite an der Front gelogen hätten. "Es gibt Hinweise darauf, dass 350.000 junge Ukrainer in diesem Krieg an der Front gestorben sind", sagte er. Quelle: RT DE