Verbrauchervertrauen in der EU im Dezember gesunken

Das sogenannte "Verbrauchervertrauen" in der Europäischen Union ist im Dezember gesunken. Der von der EU ermittelte Indikator CCI sank in der Euro-Zone um 0,9 Punkte, teilte die zuständige Statistik-Abteilung der Europäischen Kommission am Freitag mit.

In der gesamten EU ging das Verbrauchervertrauen mit -0,3 Punkten etwas schwächer zurück. Der Index steht nun bei −8,1 Punkten in der Euro-Zone und bei −7.0 Punkten in der gesamten EU. Beide Werte stehen aber immer noch deutlich über dem Langzeitdurchschnitt von −10,6 Punkten in der Euro-Zone und −9,9 Punkten in der EU, teilte die Behörde am Freitag mit. Quelle: dts Nachrichtenagentur



