Ukrainisches Militär: Könnten in den nächsten Monaten sämtliche Häfen verlieren

Die Ukraine hat keine Möglichkeit, Schiffe aus den verbliebenen Häfen zu entsenden und ist besorgt, die Häfen in den kommenden Monaten ganz zu verlieren. Dies sagte die Vertreterin des ukrainischen Operativkommandos Süd, Natalja Gumenjuk. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP sagte sie: "Heute ist die Lage so, dass praktisch alle Häfen blockiert sind. Kein Schiff kann auslaufen. In zwei bis drei Monaten könnten wir gar keine Häfen mehr haben." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Gumenjuk fügte hinzu, dass Kiew mit dem "guten Willen" der westlichen Verbündeten rechne, der Ukraine weitere Luftabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen. Die vorhandenen Luftabwehrmittel seien nicht in der Lage, russische Angriffe abzuwehren. Gumenjuk erinnerte auch an den Wunsch der Ukraine, F-16-Kampfflugzeuge zu erhalten." Quelle: RT DE