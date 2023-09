Kiew: Ukraine erhielt seit Beginn des Konflikts 100 Milliarden US-Dollar von Verbündeten

Wie der Verteidigungsminister der Ukraine, Aleksei Reznikow, in einem Interview mit den ukrainischen Massenmedien erklärte, hat Kiew seit dem 24. Februar 2022, also seit dem Ausbruch des russisch-ukrainischen Konflikts, von seinen Verbündeten Hilfen in Höhe von rund 100 Milliarden US-Dollar erhalten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er gab auch an, dass über 50 Milliarden US-Dollar von den Vereinigten Staaten bereitgestellt wurden, wobei sich diese Zahl der 60-Milliarden-Dollar-Marke nähere, und betonte: "Wir haben an Geld Waffen und Ausrüstung verschiedener Art, Munition, Granaten und Kugeln erhalten, ich denke an die 100 Milliarden." Er sagte auch, dass das gesamte Budget des ukrainischen Verteidigungsministeriums hauptsächlich für die finanzielle Unterstützung der Militärs sowie für verschiedene Entschädigungen ausgegeben werde, so die Medien." Quelle: RT DE