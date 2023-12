Tote und Verletzte nach Schüssen in Innenstadt von Prag

An einer Hochschule in der Prager Innenstadt wurden am Donnerstag Menschen erschossen und verletzt. Das teilte die tschechische Polizei am Nachmittag mit. Die Polizei ist mit einem Großangebot vor Ort und hat einen Schützen eigenen Angaben zufolge "ausgeschaltet".

Das Gebäude der Universität werde derzeit evakuiert, hieß es. Der Jan-Palach-Platz am rechten Moldauufer und die Umgebung seien zudem gesperrt worden. Bürger wurden dringend dazu aufgerufen, sich nicht in der unmittelbaren Umgebung aufzuhalten und das Haus nicht zu verlassen. Quelle: dts Nachrichtenagentur