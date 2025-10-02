Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Bundesregierung genehmigt trotz Einschränkung erneut Rüstungsexporte nach Israel.

Bundesregierung genehmigt trotz Einschränkung erneut Rüstungsexporte nach Israel.

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 07:53 durch Sanjo Babić
Israels Völkermord in Gaza an Palestinensern (Symbolbild)
Israels Völkermord in Gaza an Palestinensern (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /SB

Laut Berichten sind seit Mitte September wieder Genehmigungen für Rüstungsgüter nach Israel erteilt worden – in Summe knapp 2,5 Millionen Euro, offiziell ohne Kriegswaffen. Die Freigaben erfolgen nach zuvor angekündigten Einschränkungen für Lieferungen, die in Gaza eingesetzt werden könnten.

Die Bundesregierung hatte Anfang August angekündigt, Rüstungsexporte an Israel deutlich zu begrenzen – insbesondere Waffen, die in Gaza Verwendung finden könnten. Nun wurden erneut Ausfuhren im niedrigen Millionenbereich genehmigt, die nach Angaben des Wirtschaftsministeriums unter “sonstige Rüstungsgüter” fallen und nicht als Kriegswaffen klassifiziert sind. Offizielle Details zu den Posten fehlen weiterhin. ZDFheute +1

Im politischen Berlin stößt das Vorgehen auf geteilte Reaktionen: Befürworter verweisen auf Israels Sicherheitslage, Kritiker auf die humanitäre Situation im Gazastreifen. Hintergrund ist der seit 2023 andauernde Krieg, in dessen Verlauf Deutschland seine Praxis mehrfach justierte. Beobachter rechnen damit, dass weitere Genehmigungen fallweise entschieden werden.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte bunker in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige