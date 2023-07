Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte seinen täglichen Bericht zur Lage in der Zone der militärischen Sonderoperation. Laut dem Sprecher des Ministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, hätten die ukrainischen Streitkräfte im Laufe des Tages weitere Versuche unternommen, an den Frontabschnitten Donezk, Krasny Liman und Süd-Donezk vorzustoßen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Richtung Donezk wehrte das russische Militär neun Angriffsversuche des Gegners ab. Die Ukraine verlor dabei bis zu 260 Soldaten sowie einen Panzer, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, fünf Pick-ups, eine Panzerhaubitze des Typs М109 Paladin aus US-amerikanischer Produktion und eine Selbstfahrlafette des Typs Gwosdika.

Am Frontabschnitt Krasny Liman wurden vier Angriffe zurückgeschlagen sowie Ansammlungen von Personal und Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte getroffen. Darüber hinaus habe die russische Armee Aktivitäten von zwei ukrainischen Sabotagegruppen unterbunden. Die Verluste des Gegners beliefen sich auf mehr als 90 Soldaten. Drei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Pick-ups, eine Selbstfahrlafette des Typs Gwosdika und eine Haubitze des Typs D-30 seien zerstört worden.

Am Frontabschnitt Süd-Donezk wehrten die russischen Truppen drei Angriffe ab. In Richtung Saporoschje wurde eine ukrainische Sabotagegruppe eliminiert. Die Kiewer Truppen verloren in den beiden Richtungen bis zu 190 Soldaten sowie zwei Panzer, sieben gepanzerte Kampffahrzeuge, darunter einen Schützenpanzer des Typs Bradley aus US-amerikanischer Herstellung. Außerdem wurden vier Fahrzeuge, zwei Artilleriesysteme des Typs M777 aus US-amerikanischer Produktion, zwei Haubitzen der Typen Msta-B, und je eine der Typen D-20 und D-30 vernichtet. Im Gebiet Saporoschje zerstörten die russischen Streitkräfte zudem drei ukrainische Lager mit Artilleriewaffen und Munition."

Quelle: RT DE