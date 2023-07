Medienbericht: Ukrainische Soldaten beschießen russische Stellungen mit nordkoreanischen Raketen

Nach einem Bericht der Zeitung Financial Times setzt die ukrainische Armee in Nordkorea hergestellte Raketen ein. Dabei handelt es sich demnach um Munition für Mehrfachraketen vom Typ Grad. Ukrainische Armeeangehörige haben solche Geschosse einem FT-Korrespondenten gezeigt. Sie sind auch auf Fotos zu sehen, die im Juni an der Kontaktlinie im Gebiet Saporoschje aufgenommen worden sein sollen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Blatt schreibt unter Berufung auf einen ukrainischen Kommandeur, dass die Raketen in den 1980- beziehungsweise 1990er-Jahren hergestellt worden seien. Obwohl sie äußerst unzuverlässig seien, müsse die ukrainische Armee wegen des Munitionshungers alle beliebigen Raketen verwenden. Die nordkoreanischen Grad-Raketen seien an die Ukraine von einem "freundlichen Staat" übergeben worden, nachdem dort ein Schiff mit der nordkoreanischen Munition gestoppt worden sei. Ukraine fires North Korean rockets to blast Russian positions https://t.co/7iI7iSgJcH — FT World News (@ftworldnews) July 28, 2023 Quelle: RT DE