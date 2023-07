Kuleba warnt vor Behinderung ukrainischer Nato-Mitgliedschaft

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat mit Blick auf den kommenden Nato-Gipfel in Vilnius die Bundesregierung davor gewarnt, den Weg seines Landes in die westliche Allianz zu behindern. Es gebe zahlreiche Gespräche mit der Bundesregierung auf allen Ebenen zu dem Thema, sagte er den Zeitungen "Bild", der "Welt" und "Politico".

"Wiederholen Sie nicht den Fehler, den Kanzlerin Merkel 2008 in Bukarest gemacht hat, als sie heftigen Widerstand gegen jeden Fortschritt für die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine leistete", so Kuleba. Die damalige Entscheidung habe "die Tür aufgemacht für Putins Einmarsch in Georgien und schließlich die illegale Annexion der Krim".



Wäre die Ukraine 2014 bereits Nato-Mitglied gewesen, hätte es die Krim-Annexion, den Krieg im Donbass und jetzt den Überfall auf das ganze Land nicht gegeben. Nach den Worten Kulebas erwartet die Ukraine nicht eine Aufnahme in die Nato während des Krieges. "Aber nach dem Krieg wäre es selbstmörderisch für Europa, die Ukraine nicht als Nato-Mitglied zu akzeptieren." Eine Ukraine außerhalb der Nato würde bedeuten, dass Krieg "weiter eine Option" sei. Der einzige Weg, "die Tür für eine russische Aggression gegen Europa und den europäisch-atlantischen Raum insgesamt zu schließen", bestehe in der Aufnahme der Ukraine in die Nato, so der Außenminister.



Laut Kuleba kämpft sein Land mit langlebigen Vorurteilen und Missverständnissen über die Folgen eines Nato-Beitritts der Ukraine. Deren Nato-Mitgliedschaft werde nicht zu einem weiteren oder größeren Krieg mit Russland führen, sagte er. Es sei die "Straße zum Frieden". Denn Russland werde es nicht wagen, eine Ukraine, die Nato-Mitglied sei, erneut anzugreifen und dann werde die Ukraine Deutschland und andere westliche Nato-Staaten "bei der Verteidigung der Ostflanke entlasten: Wir werden diese Last auf unsere Schultern nehmen", so Kuleba.

Quelle: dts Nachrichtenagentur