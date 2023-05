Die Rückkehr des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ins Weiße Haus würde nach Ansicht des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán zur Befriedung der Ukraine beitragen. In seiner Rede auf der Conservative Political Action Conference in Budapest sagte er: "Ich bin sicher, dass heute kein Krieg die Ukraine und Europa zerreißen würde, wenn Herr Trump Präsident (der USA) wäre. Kommen Sie zurück, Herr Präsident, machen Sie Amerika wieder groß und bringen Sie uns Frieden!" Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der ungarische Ministerpräsident wies auch darauf hin, dass sowohl in Europa als auch in Amerika die Nationen von einem "in liberal-progressiven Laboren entwickelten Virus" angegriffen werden. Laut Orbán "zieht uns die sogenannte progressive Außenpolitik immer wieder in den Krieg". Er erklärte:

"Ich habe schon mehrere solcher farbigen Revolutionen erlebt. Sie begannen mit Forderungen nach Freiheit, setzten sich fort mit liberaler, progressiver Umerziehung und menschlicher Verbesserung, und am Ende blieben Chaos, Verwirrung und Schande in den Ländern zurück."

Quelle: RT DE