Einwohner der neuen Regionen Russlands wählen ihre Parlamente

Jedes Jahr im September finden in Russland Wahlen auf verschiedenen Ebenen statt. Die exekutiven und legislativen Organe der insgesamt 89 Föderationssubjekte werden auf diese Weise zeitversetzt für mehrere Jahre gewählt. Dieses Jahr finden die Wahlen am 10. September statt, und es werden dabei die Gouverneure von 26 Regionen sowie die Parlamente von 16 Regionen gewählt. Außerdem finden in zahlreichen Städten zeitgleich Kommunalwahlen statt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auch in den vier neuen russischen Regionen, den beiden Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie den Gebieten Saporoschje und Cherson, wird gewählt, und zwar zum ersten Mal seit ihrer Eingliederung in die Russische Föderation. Aufgrund der sicherheitspolitischen Lage und der großen Anzahl Geflüchteter wurde für die Einwohner der vier neuen Regionen in 81 der übrigen Föderationssubjekte eine vorzeitige Stimmabgabe in der Zeit vom 1. bis 4. September organisiert, darunter auch auf der Krim. Die Wahlkommission der Krim teilte mit, dass 15 Wahllokale in der Republik geöffnet wurden und vom 30. August bis zum 4. September eine Wahl-Hotline in Betrieb sei." Quelle: RT DE