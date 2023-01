Medienbericht: Erste Häftlinge aus Gruppe Wagner verlassen Konfliktzone

Laut einer von RT veröffentlichten Videoreportage sind mehr als hundert ehemalige Häftlinge, die nach ihrem Wehrdienst in der Gruppe Wagner begnadigt worden waren, aus der Kampfzone des Ukraine-Konflikts zurückgekehrt. Sie waren unter den ersten Beteiligten der militärischen Sonderoperation, stürmten Siedlungen in der Nähe von Artjomowsk sowie das Wärmekraftwerk Uglegorsk in der Volksrepublik Donezk. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ein Rückkehrer sagt gegenüber RT: "Ich werde von Gräben träumen. Davon habe ich bisher geträumt – ich kämpfe in meinen Träumen. In zwei Wochen kehre ich zurück. Es ist eine wunderbare Arbeit: Ich habe mich selbst, meine Familie, Freunde und Kameraden gefunden." Am 5. Januar wurde bekannt, dass die erste Gruppe ehemaliger Häftlinge, die einen sechsmonatigen Vertrag mit der Gruppe Wagner abgeschlossen hatten, die Zone der militärischen Sonderoperation in kürzester Zeit verlassen würde." Quelle: RT DE