Trump: Termin für Nordkorea-Treffen wird festgelegt

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass Termin und Treffpunkt für ein Treffen mit Nordkorea festgesetzt wird. "Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set", schrieb Trump am Samstagmorgen (Ortszeit) auf Twitter. Vor wenigen Tagen hatte er noch in einem Fernsehinterview gesagt, es könne auch sein, dass es doch kein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim geben werde.

Der US-Präsident sprach nach eigen Angaben mit dem Präsident von Südkorea und Japans Ministerpräsidenten. "Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. [...] Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations", so Trump. Quelle: dts Nachrichtenagentur