Trump kritisiert EU-Strafe für Google

US-Präsident Donald Trump hat die von der EU gegen Google verhängte Milliardenstrafe scharf kritisiert. "I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long!", schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter. Damit stellt der US-Präsident die Strafe gegen Google in einen Zusammenhang mit dem schwelenden Handelskrieg zwischen den USA und dem Rest der Welt.

Die EU-Kommission hatte am Mittwoch wegen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung beim Smartphone-Betriebssystem Android eine Strafe in Höhe von 4,34 Milliarden Euro gegen Google verhängt. Weitere Strafen könnten folgen, wenn Google sein Verhalten nicht binnen 90 Tagen ändere, sagte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Quelle: dts Nachrichtenagentur