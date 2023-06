Russlands Verteidigungsministerium: Russisches Militär schlägt Offensive der ukrainischen Armee zurück

Am Sonntagmorgen hat die ukrainische Armee eine großangelegte Offensive in fünf Frontabschnitten in Richtung Süd-Donezk unternommen, mit dem Ziel, die von den russischen Truppen aufgebaute Verteidigung durchzubrechen, teilte der Sprecher des russischen Vereidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die mechanisierten Brigaden 23 und 31 aus den strategischen Reserven der ukrainischen Streitkräfte, aber auch weitere Einheiten, seien im Einsatz gewesen. Insgesamt seien sechs mechanisierte und zwei Panzerbataillone der Ukraine beteiligt gewesen, sagte Konaschenkow. Der Gegner habe jedoch seine Vorhaben nicht realisieren können, hieß es weiter. Durch geschicktes und kompetentes Vorgehen des russischen Truppenverbandes Ost beliefen sich die ukrainischen Verluste auf mehr als 250 Soldaten, 16 Panzer, drei Infanterie-Kampffahrzeuge und 21 gepanzerte Kampffahrzeuge." Quelle: RT DE