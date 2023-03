Weiter berichtet RT DE: "Am Frontabschnitt bei Krasny Liman nahm die russische Armee ukrainische Einheiten in den Gegenden bei Torskoje, Jampolowka in der Volksrepublik Donezk und Tscherwonopopowka in der Volksrepublik Lugansk ins Visier. Im Laufe des Tages wurden in dieser Richtung über 200 ukrainische Soldaten getötet sowie drei Schützenpanzer, acht gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Kleinlastwagen und eine Haubitze vom Typ D-20 zerstört.

In der Nähe von Donezk wurden im Laufe des Tages bei aktiven Operationen der russischen Streitkräfte, bis zu 210 ukrainische Soldaten getötet. Darüber hinaus wurden fünf gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge, ein selbstfahrendes gepanzertes Artilleriegeschütz vom Typ Krab, eine Panzerartillerie vom Typ Gwosdika, zwei Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad, zwei Haubitzen vom Typ D-30 und eine Haubitze vom Typ D-20 zerstört. In der Nähe von Awdejewka wurde ein mobiles Kommunikationszentrum der ukrainischen Truppen vernichtet.

In den Richtungen Süddonezk und Saporoschje wurden durch russische Luftangriffe und Artilleriebeschuss Personal und Ausrüstung der ukrainischen Truppen in der Nähe der Siedlungen Wodjanoje, Priwolnoje und Ugledar in der Volksrepublik Donezk eliminiert. Im Laufe des Tages beliefen sich ihre Verluste auf über 70 ukrainische Soldaten, zwei Panzer, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Pick-up-Trucks, eine Panzerartillerie vom Typ Gwosdika und eine Haubitze vom Typ D-20.

Im Gebiet Cherson wurden im Laufe des Tages bis zu 60 ukrainische Soldaten getötet sowie sechs Fahrzeuge, ein Panzerartilleriesystem vom Typ Gwosdika, Haubitzen vom Typ Giazint-B und Msta-B sowie drei Haubitzen vom Typ D-30 zerstört."

Quelle: RT DE