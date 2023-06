Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

Am Frontabschnitt Kupjansk beliefen sich ukrainische Verluste auf etwa 45 Soldaten, drei Fahrzeuge, eine Selbstfahrlafette vom Typ Akazija und eine Haubitze D-20. In der Nähe der Ortschaften Sinkowka und Kislowka im Gebiet Charkow sowie Rosowka in der Lugansker Volksrepublik (LVR) wurden Aktivitäten dreier Sabotage- und Aufklärungsgruppen unterbunden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei Krasny Liman wurden etwa 80 Militärs getötet, zwei Pick-ups, eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika und eine Haubitze D-20 wurden außer Gefecht gesetzt. Nahe der Siedlung Serebrjanka in der Volksrepublik Donezk (DVR) wurde ein Waffendepot der Territorialverteidigung zerstört. Am Frontabschnitt Donezk wird fortgesetzt bei Awdejewka in der DVR gekämpft. Stoßtruppen einer motorisierten Schützenbrigade und tschetschenische Spezialeinheiten Achmat führen Angriffe in taktischer Richtung Marjinka aus. Binnen 24 Stunden wurden rund 395 Soldaten eliminiert. Ein Panzer, zwei Infanterie-Kampffahrzeuge, drei Pick-ups, aber auch zwei Haubitzen D-30 wurden lahmgelegt. Bei Kämpfen in Richtung Süddonezk und Saporoschje wurden rund 120 ukrainische Kämpfer getötet, zwei Fahrzeuge sowie eine Haubitze vom Typ Msta-B wurden vernichtet. Am Frontabschnitt Cherson beliefen sich die Verluste der Ukraine auf etwa 20 Soldaten, zwei Pick-ups, einen Grad-Mehrfachraketenwerfer sowie eine Haubitze vom Typ D-20. Die Luftabwehr im Gebiet Saporoschje hat ein ukrainisches Kampfflugzeug vom Typ Su-25 abgeschossen. Des Weiteren fing die russische Armee in den vergangenen 24 Stunden entlang der Front 16 Raketen der Mehrfachwerfer HIMARS, Uragan und Olcha ab. Insgesamt wurden 17 ukrainische Drohnen in der LVR und DVR vernichtet." Quelle: RT DE